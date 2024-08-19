ua en ru
Пн, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мають бути в пріоритеті": Зеленський дав завдання щодо працевлаштування ветеранів

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 22:09
UA EN RU
"Мають бути в пріоритеті": Зеленський дав завдання щодо працевлаштування ветеранів Фото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами у Дніпропетровській області (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Ветерани російсько-української війни мають бути в пріоритеті при працевлаштуванні на оборонних підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з ветеранами російсько-української війни у Дніпропетровській області.

Зеленський зазначив, що ветерани мають бути в пріоритеті щодо працевлаштування на оборонних підприємствах, і доручив відповідним заступникам керівника Офісу президента опрацювати це з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони.

Президент також підтримав позицію, що ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з'явився новий сервіс про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні. Він допомагатиме ветеранам знаходити роботу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ветерани
NEWS
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
DAILY
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін: У нас в області вибух кожні дві хвилини