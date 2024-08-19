"Должны быть в приоритете": Зеленский дал задание по трудоустройству ветеранов
Ветераны российско-украинской войны должны находиться в приоритете при трудоустройстве на оборонных предприятиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с ветеранами российско-украинской войны в Днепропетровской области.
Зеленский отметил, что ветераны должны быть в приоритете по трудоустройству на оборонных предприятиях, и поручил соответствующим заместителям руководителя Офиса президента проработать это с Министерством по стратегическим отраслям промышленности и Министерством обороны.
Президент также поддержал позицию, что ветераны должны быть максимально вовлечены в разработку и принятие важных государственных решений.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине появился новый сервис о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине. Он будет помогать ветеранам находить работу.
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