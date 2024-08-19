"Должны быть в приоритете": Зеленский дал задание по трудоустройству ветеранов

Ветераны российско-украинской войны должны находиться в приоритете при трудоустройстве на оборонных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с ветеранами российско-украинской войны в Днепропетровской области.

Зеленский отметил, что ветераны должны быть в приоритете по трудоустройству на оборонных предприятиях, и поручил соответствующим заместителям руководителя Офиса президента проработать это с Министерством по стратегическим отраслям промышленности и Министерством обороны.

Президент также поддержал позицию, что ветераны должны быть максимально вовлечены в разработку и принятие важных государственных решений.