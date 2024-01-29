Мають бути чисті та з підсвіткою. Водіям нагадали про правила поводження з номерами авто

В Україні водії, які не стежать за належним станом номера до свого автомобіля можуть отримати штраф. Його розмір - 1190 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
За правилами ПДР - закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі є порушенням. Окрім цього в Україні забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.
В Україні заборонено керувати авто, якщо автомобільний номер:
У випадку одного з таких порушень передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.
Нагадаємо, з 22 листопада українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Йдеться про теоретичний курс.
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