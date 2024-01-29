Должны быть чистыми и с подсветкой. Водителям напомнили о правилах обращения с номерами авто

По правилам ПДД – закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле является нарушением. Кроме этого, в Украине запрещается управлять транспортным средством без номерного знака.

В Украине запрещено управлять автомобилем, если автомобильный номер:

не принадлежит этому средству;

не отвечает требованиям стандартов;

закрепленный не в установленном для этого месте;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

перевернутый или неосвещенный;

с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;

так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

В случае одного из таких нарушений предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

Напомним, с 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.

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