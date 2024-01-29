Должны быть чистыми и с подсветкой. Водителям напомнили о правилах обращения с номерами авто

В Украине водители, которые не следят за надлежащим состоянием номера в свой автомобиль, могут получить штраф. Его размер – 1190 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
По правилам ПДД – закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле является нарушением. Кроме этого, в Украине запрещается управлять транспортным средством без номерного знака.
В Украине запрещено управлять автомобилем, если автомобильный номер:
В случае одного из таких нарушений предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.
Напомним, с 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.
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