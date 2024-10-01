"Маю стиль для перемоги". Домінатор старого дивізіону Усика кинув виклик українцю

29-річний чемпіон за версіями IBF і журналу The Ring у крузервейті (перша важка вага) готовий боксувати з колишнім абсолютним чемпіоном дивізіону. Нині українець зібрав пояси WBA, WBO, IBO та WBC у надважкій вазі.

"Я хотів би розділити з ним ринг. Я бачив його перемогу на лондонській Олімпіаді, коли змагався в одному дивізіоні з ним. Я завжди був близьким до вершини та чекав своєї нагоди. Я хотів би побитися з таким бійцем. Я відчуваю, що маю стиль для перемоги над ним", – заявив Опетая.

У червні Усик натякнув на повернення в крузервейт після другого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Бій-реванш із британцем запланований на грудень 2024 року. Перший поєдинок завершився перемогою українського боксера за роздільного рішення суддів.

Хто такий Джей Опетая

Уродженець Сіднея зі самоанським корінням, далекий родич легенди футбольної збірної Австралії Тіма Кехілла та колишнього регбіста збірної Нової Зеландії Бена Робертса. Боксерська стійка – шульга.

У 17 років дебютував на Олімпійських іграх-2012, де скандально поступився азербайджанцю Маммадову. На профі-ринг перейшов у 2015 році та спершу бився переважно на рідних теренах, завоював кілька регіональних титулів. Навесні 2019-го став тимчасовим чемпіоном Океанії за версією WBA.

Влітку 2022 року завоював титули IBF та The Ring у крузервейті. Пізніше тричі захистив чемпіонські пояси. Загальний рекорд у професіоналах – 25 поєдинків, 25 перемог (19 – нокаутом).