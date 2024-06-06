Усик задумав змінити дивізіон після бою-реваншу проти Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик розгляне варіант із поверненням у важку вагу після другого поєдинку проти британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 Knockdown Rule .

Бій-реванш Усик – Ф'юрі повинен відбутися 21 грудня. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

"Я думаю, що, можливо, після реваншу я можу опуститися у вазі до крузервейту. Імовірно, це мій план. Бо коли я розпочинаю тренувальний табір, то постійно їм. Це важко для мене. Мені не подобаються ці коктейлі, вода, протеїн, банани. Але банани – це добре, я люблю банани", – розповів Усик.

Українець провів у важкому дивізіоні 5 років. У 2018-му він став абсолютним чемпіоном крузервейту, здолавши росіянина Гассієва. Пізніше Усик захистив титул від посягань британця Беллью і змінив важку вагу на надважку.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Нещодавно очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив дату друго поєдинку важковаговиків. Реванш запланований на 21 грудня. Бій прийме Ер-Ріяд.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британця Дюбуа (тимчасовий чемпіон IBF) наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.