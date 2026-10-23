"Маю право балотуватися знову": Трамп знову заговорив про третій термін

Спершу Трамп визнав, що обмеження існує. "Гадаю, закон передбачає - я не впевнений на 100%, - але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання", - сказав він.

Ідеться про 22-гу поправку до Конституції США, яка дозволяє обіймати посаду президента не більше двох термінів.

Однак невдовзі Трамп заявив протилежне. "Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори", - наголосив він.

Трамп знову повторив свої твердження про масові фальсифікації на виборах 2020 року, які він програв Джо Байдену. Доказів цього немає. "Ми показали такі гарні результати", - додав президент.

Якщо Трамп піде на вибори 2028 року, це буде його четверта президентська кампанія і спроба отримати третій термін.