"Имею право баллотироваться снова": Трамп снова заговорил о третьем сроке

Сначала Трамп признал, что ограничение существует. "Думаю, закон предусматривает - я не уверен на 100%, - но, по моему мнению, закон запрещает мне баллотироваться снова. Я изучил эту формулировку", - сказал он.

Речь идет о 22-й поправке к Конституции США, позволяющей занимать пост президента не более двух сроков.

Однако вскоре Трамп заявил обратное. "Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы", - подчеркнул он.

Трамп снова повторил свои утверждения о массовых фальсификациях на выборах 2020 года, которые он проиграл Джо Байдену. Доказательств этого нет. "Мы показали столь хорошие результаты", - добавил президент.

Если Трамп пойдет на выборы 2028 года, это будет его четвёртая президентская кампания и попытка получить третий срок.