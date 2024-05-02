Я маю обережний оптимізм, що Трамп не буде обраний, - Ходжес
Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес обережно оптимістичний щодо того, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не буде переобраний.
Про це він розповів вінтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що у Трампа безліч юридичних проблем.
"Більшість юридичних питань будуть зсунуті далі в часі. Але, незважаючи на це, кожен день, кожен день, є фотографії, як він сидить у суді. І тому його образ, на мою думку, страждає. І я, насправді, обережно оптимістичний з приводу того, що Трамп не буде переобраний", - заявив Ходжес.
Водночас він висловив думку, що президенту США Джо Байдену доведеться краще пояснювати всі хороші речі, зроблені його адміністрацією.
"Він має краще пояснити американському народу, чим ми допомагаємо Україні. І звісно, він має вирішити ситуацію на кордоні з Мексикою, тому що це особливо важливий аспект цього виборчого року", - заявив генерал.
Ходжес підкреслив, що більшість американців підтримують Україну.
"Вони розуміють, про що йдеться. Президент має скористатися цим і дати відсіч тим членам Конгресу, які ще не вирішили або не зрозуміли, що це в наших інтересах", - додав він.
Суд над Трампом
У Нью-Йорку розпочався судовий процес проти експрезидента США Дональда Трампа. Його звинувачують у спробі підкупу порноактриси Стормі Деніелс через свого адвоката Майкла Коена, щоб запобігти поширенню інформації про їхні ймовірні сексуальні зв'язки. Згідно зі звинуваченнями, у 2014 році було виплачено 130 тисяч доларів.
Трамп заперечує факт зустрічі з Деніелс. Прокуратура стверджує, що виплати Коену були помилково оформлені як юридичні гонорари і були частиною стратегії приховування скандальних історій, які могли зашкодити Трампу напередодні виборів 2016 року.
Якщо Трампа визнають винним, йому загрожує до чотирьох років в'язниці.
Детальніше про те, за що судять Трампа і чи збереже він шанси на вибори, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Вибори в США
Президентські вибори в США заплановані на 5 листопада. Основними кандидатами на пост президента є нинішній президент Джо Байден і його попередник Дональд Трамп.
Напередодні виборів провідні медіа-організації США висловили бажання, щоб кандидати провели дебати, з огляду на те, що до дня голосування залишається дедалі менше часу, а прямого спілкування між претендентами поки що не було.
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