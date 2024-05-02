У меня есть осторожный оптимизм, что Трамп не будет избран, - Ходжес

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес осторожно оптимистичен по поводу того, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет переизбран.

Он отметил, что у Трампа множество юридических проблем.

"Большинство юридических вопросов будут сдвинуты дальше во времени. Но, несмотря на это, каждый день, каждый день, есть фотографии, как он сидит в суде. И потому его образ, по моему мнению, страдает. И я, на самом деле, осторожно оптимистичен по поводу того, что Трамп не будет переизбран", - заявил Ходжес.

В то же время он высказал мнение, что президенту США Джо Байдену придется лучше объяснять все хорошие вещи, сделанные его администрацией.

"Он должен лучше объяснить американскому народу, чем мы помогаем Украине. И конечно, он должен разрешить ситуацию на границе с Мексикой, потому что это особенно важный аспект этого избирательного года", - заявил генерал.

Ходжес подчеркнул, что большинство американцев поддерживают Украину.

"Они понимают, о чем идет речь. Президент должен воспользоваться этим и дать отпор тем членам Конгресса, которые еще не решили или не поняли, что это в наших интересах", - добавил он.