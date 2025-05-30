Майно в небезпеці? Юрист пояснив, як не залишитися ні з чим у цивільному шлюбі

Перебуваючи у цивільному шлюбі, пари нерідко наживають спільне майно (машини, квартири й т.ін.). При цьому гроші в нього можуть вкладати як обидва партнери, так і один із них.
Докладніше про статус спільної власності у цивільному шлюбі, а також шляхи уникнення "майнових непорозумінь" і претензій (на випадок можливого розриву в майбутньому), - розповів у коментарі РБК-Україна керівник судової практики юридичної компанії "Де-Юре", адвокат Юрій Костинюк.
За словами експерта, на даний час фактичними шлюбними відносинами (цивільним шлюбом) вважаються відносини жінки та чоловіка, які:
При цьому статус спільної сумісної власності у цивільному шлюбі закріплено у Сімейному кодексі: "Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними".
Костинюк розповів, що для того, аби уникнути непорозумінь при подальшому можливому поділі майна, слід укласти нотаріально посвідчену угоду, в якій деталізувати:
Іншим шляхом є оформлення майна у спільну часткову власність:
"У разі, якщо є потреба убезпечити від поділу майно, придбане під час цивільного шлюбу на ім'я одного з подружжя, найбільш слушними є заходи профілактики майбутніх претензій", - вважає адвокат.
За його словами, до них можливо віднести:
Іншим шляхом превентивного захисту може бути зведення до мінімуму можливості формування іншим партером доказової бази на підтвердження фактичних шлюбних відносин.
Йдеться про відсутність фото чи відео фіксацій:
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