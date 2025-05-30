Имущество в опасности? Юрист объяснил, как не остаться ни с чем в гражданском браке

Находясь в гражданском браке, пары нередко наживают совместное имущество (машины, квартиры и т.д.). При этом деньги в него могут вкладывать как оба партнера, так и один из них.
Подробнее про статус совместной собственности в гражданском браке, а также пути избежания "имущественных недоразумений" и претензий (на случай возможного разрыва в будущем), - рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель судебной практики юридической компании "Де-Юре", адвокат Юрий Костинюк.
По словам эксперта, в настоящее время фактическими брачными отношениями (гражданским браком) считаются отношения женщины и мужчины, которые:
При этом статус общей совместной собственности в гражданском браке закреплен в Семейном кодексе: "Если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят в браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними".
Костинюк рассказал, что для того, чтобы избежать недоразумений при дальнейшем возможном разделе имущества, следует заключить нотариально удостоверенное соглашение, в котором детализировать:
Другим путем является оформление имущества в общую долевую собственность:
"В случае, если есть необходимость обезопасить от раздела имущество, приобретенное во время гражданского брака на имя одного из супругов, наиболее подходящими являются меры профилактики будущих претензий", - считает адвокат.
По его словам, к ним можно отнести:
Другим путем превентивной защиты может быть сведение к минимуму возможности формирования другим партером доказательной базы в подтверждение фактических брачных отношений.
Речь идет об отсутствии фото или видео фиксаций:
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