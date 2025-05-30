Имущество в опасности? Юрист объяснил, как не остаться ни с чем в гражданском браке

Статус совместной собственности в гражданском браке

По словам эксперта, в настоящее время фактическими брачными отношениями (гражданским браком) считаются отношения женщины и мужчины, которые:

проживают одной семьей;

однако не являются женатыми.

При этом статус общей совместной собственности в гражданском браке закреплен в Семейном кодексе: "Если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят в браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними".

Как избежать "имущественных недоразумений" во время разрыва

Костинюк рассказал, что для того, чтобы избежать недоразумений при дальнейшем возможном разделе имущества, следует заключить нотариально удостоверенное соглашение, в котором детализировать:

источники средств (совместные и индивидуальные взносы);

размер долей в собственности каждого;

порядок пользования и распоряжения имуществом.

Другим путем является оформление имущества в общую долевую собственность:

с учетом вложений каждого из супругов;

с фиксацией взносов в приобретение указанного имущества (банковских выписок, квитанций, расписок).

Какими могут быть "меры профилактики"

"В случае, если есть необходимость обезопасить от раздела имущество, приобретенное во время гражданского брака на имя одного из супругов, наиболее подходящими являются меры профилактики будущих претензий", - считает адвокат.

По его словам, к ним можно отнести:

получение имущества одним из партнеров в дар;

оформление его на своих близких родственников (мать, сестру и других);

избежание общих счетов;

любые другие обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о финансовом участии другого из партнеров в приобретении имущества.

Другим путем превентивной защиты может быть сведение к минимуму возможности формирования другим партером доказательной базы в подтверждение фактических брачных отношений.

Речь идет об отсутствии фото или видео фиксаций: