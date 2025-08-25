Майно кожного п’ятого українця постраждало через війну, - дослідження

Коментуючи опитування суспільної думки українців, проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine, Олена Шуляк розповіла, що кожен п’ятий українець постраждав від руйнувань через російську агресію.

"Це величезний масштаб трагедії. Ми бачимо, що 17% опитаних втратили саме нерухомість - свій дім. А це означає, що відбудова житла для людей має бути абсолютним пріоритетом держави", - зазначила вона.

В яку суму оцінюють збитки

Народна депутатка звернула увагу також на збільшення частки серйозних збитків, які зазнають українці.

Зокрема, дослідження засвідчило, що загальну суму збитків постраждалі оцінюють:

до 50 тис. грн - 23%;

51-300 тис. грн - 19%;

понад 300 тис. грн - 32%, з них 10% говорять про оцінку збитків на понад 3 млн грн.

"Ми бачимо тривожну тенденцію: в порівнянні з 2023 роком суттєво зменшилася кількість людей із незначними втратами та зросла частка тих, хто зазнав серйозних збитків - понад 300 тис. грн", - каже парламентарка.

Це свідчить, що масштаби руйнувань не просто залишаються високими, а й постійно зростають, що робить відновлення і компенсації для громадян надзвичайно нагальними, підкреслила Олена Шуляк.

Де найбільше постраждало житло

Географія руйнувань очевидна: згідно з дослідженням, найбільші втрати нерухомості:

на Сході України - про це повідомили 60% опитаних у регіоні;

на Півдні - 28%;

на Півночі - 22%;

у Центрі - 8%;

на Заході - 7%.

У Києві, згідно з результатами опитування, йдеться про 11% респондентів, майно яких пошкоджено внаслідок війни.

За словами Шуляк, цифри чітко демонструють географію руйнувань: найбільше страждають ті регіони, які перебувають під прямим вогневим тиском ворога. Для держави це сигнал, де потрібно концентрувати ресурси в першу чергу.

"Саме тому Президент України доручив уряду розробити окрему комплексну програму підтримки прифронтових територій. Її завдання - не лише відновити інфраструктуру, а й створити умови для повернення людей, нормального життя та розвитку цих регіонів", - прокоментувала Олена Шуляк.

Програма єВідновлення

Народна депутатка також акцентувала увагу на те, що більшість українців, чиє майно постраждало, поки не зверталися по компенсацію.

Причини такі: 35% вважають, що у держави під час війни є більш нагальні проблеми, ще 25% не вірять у можливість реально отримати виплати.

Водночас 40% постраждалих все ж подали заявки й третина з них (33%) вже отримали допомогу. Серед механізмів отримання компенсації за зруйноване житло - державна програма єВідновлення, яка дозволяє швидко оцінити збитки та оформити компенсацію онлайн.

"Це дуже показова цифра: третина тих, хто звернувся, отримали допомогу. Це свідчить про те, що система державної компенсації працює. Кожен українець має знати: якщо він втратив дім, держава його не залишить наодинці з проблемою. Програма єВідновлення саме для цього створена - щоб забезпечити прозорість, швидкість і реальні виплати", - підсумувала Олена Шуляк.