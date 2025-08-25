Имущество каждого пятого украинца пострадало из-за войны, - исследование

Комментируя опрос общественного мнения украинцев, проведенный исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine, Елена Шуляк рассказала, что каждый пятый украинец пострадал от разрушений из-за российской агрессии.

"Это огромный масштаб трагедии. Мы видим, что 17% опрошенных потеряли именно недвижимость - свой дом. А это значит, что восстановление жилья для людей должно быть абсолютным приоритетом государства", - отметила она.

В какую сумму оценивают убытки

Народная депутат обратила внимание также на увеличение доли серьезного ущерба, который наносится украинцам.

В частности, исследование показало, что общую сумму ущерба пострадавшие оценивают:

до 50 тыс. грн - 23%;

51-300 тыс. грн - 19%;

свыше 300 тыс. грн - 32%, из них 10% говорят об оценке убытков более чем на 3 млн грн.

"Мы видим тревожную тенденцию: по сравнению с 2023 годом существенно уменьшилось количество людей с незначительными потерями и возросла доля тех, кто понес серьезные убытки - более 300 тыс. грн", - говорит парламентарий.

Это свидетельствует о том, что масштабы разрушений не просто остаются высокими, но постоянно растут, что делает восстановление и компенсации для граждан чрезвычайно насущными, подчеркнула Елена Шуляк.

Где больше всего пострадало жилье

География разрушений очевидна: согласно исследованию, наибольшие потери недвижимости:

на Востоке Украины - об этом сообщили 60% опрошенных в регионе;

на Юге - 28%;

на Севере - 22%;

в Центре - 8%;

на Западе - 7%.

В Киеве, согласно результатам опроса, речь идет об 11% респондентов, имущество которых повреждено в результате войны.

По словам Шуляк, цифры четко демонстрируют географию разрушений: больше всего страдают те регионы, которые находятся под прямым огневым давлением врага. Для государства это сигнал, где следует концентрировать ресурсы в первую очередь.

"Именно поэтому Президент Украины поручил правительству разработать отдельную комплексную программу поддержки прифронтовых территорий. Ее задача - не только восстановить инфраструктуру, но и создать условия для возвращения людей, нормальной жизни и развития этих регионов", - прокомментировала Елена Шуляк.

Программа єВідновлення

Народная депутат также акцентировала внимание на том, что большинство украинцев, чье имущество пострадало, пока не обращались за компенсацией.

Причины таковы: 35% считают, что у государства во время войны есть более актуальные проблемы, еще 25% не верят в возможность реально получить выплаты.

В то же время, 40% пострадавших все же подали заявки и треть из них (33%) уже получили помощь. Среди механизмов получения компенсации за разрушенное жилье - государственная программа єВідновлення, позволяющая быстро оценить ущерб и оформить компенсацию онлайн.

"Это очень показательная цифра: треть обратившихся получили помощь. Это свидетельствует о том, что система государственной компенсации работает. Каждый украинец должен знать: если он потерял дом, государство его не оставит наедине с проблемой. Программа єВідновлення именно для этого создана - чтобы обеспечить прозрачность, скорость и реальные выплаты", - подытожила Елена Шуляк.