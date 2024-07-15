Майно колишньої резиденції Януковича "Межигір’я" передали в державне управління

Державному парку-пам’ятці "Межигір’я" передали у власність рухоме майно, заарештоване у справі щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АРМА.
Підписання документів про передачу стало фінальним заходом в роботі міжвідомчої комісії, яка впродовж двох місяців працювала на території об’єкту.
Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць, яке розміщено у 121 будівлях та спорудах. Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт - музей "Хонка". Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна.
Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані. Зокрема, мова йде про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри тощо, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуто в дохід держави, повідомили в АРМА.
"Межигір’я" - це колишня державна резиденція в Україні. "Межигір’я" розташоване в селищі Нові Петрівці, Київської області, на березі річки Дніпро. Цей комплекс має площу близько 140 гектарів і включає в себе ряд будинків. Також тут розташовані гольф-клуб, вертолітна площадка, гараж для автомобілів, зоопарк, теплиці, і декілька озер.
Янукович став президентом України в 2010 році та почав активно використовувати Межигір’я як свою особисту резиденцію. Офіційно він ніколи не володів Межигір’ям, а використовував його через складну мережу компаній та фондів. Після того, як Янукович втік до Москви під час Революції Гідності у 2014 році, Межигір’я було відкрито для публіки і стало символом корупції і розкоші.
У 2023 році Верховна Рада схвалила закон про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". Вхід буде платним.