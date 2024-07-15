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Имущество бывшей резиденции Януковича "Межигорье" передали в госуправление

Фото: имущество Межигорья передали в госуправление (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Государственному парку-памятнику "Межигорье" передали в собственность движимое имущество, арестованное по делу в отношении бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Подписание документов о передаче стало финальным мероприятием в работе межведомственной комиссии, работавшей на протяжении двух месяцев на территории объекта.

Общее количество осмотренного комиссией движимого имущества составляет более 25 тысяч единиц, размещенных в 121 зданиях и сооружениях. Самый большой по количеству движимого имущества объект – музей "Хонка". Это здание общей площадью 3100 кв.м является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества.

Также в процессе работы комиссией выявлено более 500 ценных объектов движимого имущества, ранее не описанных. В частности, речь идет о произведениях искусства, иконах, витражах в церкви, барельефах, предметах интерьера, люстрах и т.п., а также объектах управления системами водоснабжения и отопления, то есть ценном имуществе, которое также будет взыскано в доход государства, сообщили в АРМА.

Что такое Межигорье

"Межигорье" – это бывшая государственная резиденция в Украине. "Межигорье" расположено в поселке Новые Петровцы, Киевской области, на берегу реки Днепр. Этот комплекс имеет площадь около 140 гектаров и включает в себя ряд зданий. Также здесь расположены гольф-клуб, вертолетная площадка, гараж для автомобилей, зоопарк, теплицы и несколько озер.

Янукович стал президентом Украины в 2010 году и начал активно использовать Межигорье как свою личную резиденцию. Официально он никогда не владел Межигорьем, а использовал его через сложную сеть компаний и фондов. После того, как Янукович бежал в Москву во время Революции Достоинства в 2014 году, Межгорье было открыто для публики и стало символом коррупции и роскоши.

 

В 2023 году Верховная Рада одобрила закон о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье". Вход будет платным.

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ЯнуковичАРМА