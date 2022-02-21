Майкл Джордан бросил вызов Меджику Джонсону: топ-событие закулисья Матча звезд НБА

В воскресенье в Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого состоялось чествование баскетболистов, включенных в лигу в Топ-75 за всю историю.

"Где твои кроссовки? Можем пойти сыграть 1 на 1, я и ты сейчас" – сказал Джордан Джонсону.

В ответ Меджик рассмеялся.

Кто такой Майкл Джордан

Лучший баскетболист в истории.

Выступал за "Чикаго Буллз" (1984-1993, 1995-1998) и "Вашингтон Визардс" (2001-2003).

Провел 1251 игры в НБА, набирая в среднем 30,1 очков, 6,2 подбора, 5,3 передачи.

2-кратный олимпийский чемпион (1984, 1992)

6-кратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

6-кратный MVP финала НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

5-кратный MVP НБА (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

3-кратный MVP Матча всех звезд НБА (1988, 1996, 1998)

Новичок года (1985)

Лучший защитник НБА (1988)

12-кратный участник матча всех звезд НБА

Кто такой Меджик Джонсон

Был игроком "Лос-Анджелес Лейкерс" (1979-1991, 1995-1996).

В НБА сыграл 1096 матчей, в которых в среднем набирал 19,5 очков, 7,2 подбора, 11,2 передачи.