Майкл Джордан бросил вызов Меджику Джонсону: топ-событие закулисья Матча звезд НБА

Легендарный баскетболист "Чикаго Буллз" Майкл Джордан предложил легенде "Лос-Анджелес Лейкерс" Меджику Джонсону сыграть в баскетбол "1 на 1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter NBA.
В воскресенье в Кливленде состоялся Звездный уикенд НБА, в рамках которого состоялось чествование баскетболистов, включенных в лигу в Топ-75 за всю историю.
"Где твои кроссовки? Можем пойти сыграть 1 на 1, я и ты сейчас" – сказал Джордан Джонсону.
В ответ Меджик рассмеялся.
Лучший баскетболист в истории.
Выступал за "Чикаго Буллз" (1984-1993, 1995-1998) и "Вашингтон Визардс" (2001-2003).
Провел 1251 игры в НБА, набирая в среднем 30,1 очков, 6,2 подбора, 5,3 передачи.
Был игроком "Лос-Анджелес Лейкерс" (1979-1991, 1995-1996).
В НБА сыграл 1096 матчей, в которых в среднем набирал 19,5 очков, 7,2 подбора, 11,2 передачи.
Добавим, что матч отбора в баскетбольный НС-2023 Украина – Испания перенесен.
Напомним, что Матч всех звёзд НБА завершился триумфом команды Леброна Джеймса.