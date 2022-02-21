Майкл Джордан кинув виклик Меджику Джонсону: топ-подія закулісся Матчу зірок НБА

У неділю в Клівленді відбувся Зірковий вікенд НБА, в рамках якого відбулося вшанування баскетболістів, включених лігою до Топ-75 за всю історію.

"Де твої кросівки? Можемо піти зіграти 1 на 1, я і ти зараз" – сказав Джордан Джонсону.

У відповідь Меджик розсміявся.

Хто такий Майкл Джордан

Найкращий баскетболіст в історії.

Виступав за "Чикаго Буллз" (1984–1993, 1995–1998) та "Вашингтон Візардс" (2001—2003).

Провів 1251 гри в НБА, набираючи в середньому 30,1 очок, 6,2 підбирання, 5,3 передачі.

2-разовий олімпійський чемпіон (1984, 1992)

6-разовий чемпіон НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

6-разовий MVP фіналу НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

5-разовий MVP НБА (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

3-разовий MVP Матчу всіх зірок НБА (1988, 1996, 1998)

Новачок року (1985)

Найкращий захисник НБА (1988)

12-разовий учасник матчу всіх зірок НБА

Хто такий Меджик Джонсон

Був гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс" (1979–1991, 1995–1996).

В НБА зіграв 1096 матчів, в яких в середньому набирав 19,5 очок, 7,2 підбирання, 11,2 передачі.