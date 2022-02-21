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Майкл Джордан кинув виклик Меджику Джонсону: топ-подія закулісся Матчу зірок НБА

Автор: Андрій Вирва

Легендарний баскетболіст "Чикаго Буллз" Майкл Джордан запропонував легенді "Лос-Анджелес Лейкерс" Меджику Джонсону зіграти в баскетбол "1 на 1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter NBA.

У неділю в Клівленді відбувся Зірковий вікенд НБА, в рамках якого відбулося вшанування баскетболістів, включених лігою до Топ-75 за всю історію.

"Де твої кросівки? Можемо піти зіграти 1 на 1, я і ти зараз" – сказав Джордан Джонсону.

У відповідь Меджик розсміявся.

Хто такий Майкл Джордан

Найкращий баскетболіст в історії.

Виступав за "Чикаго Буллз" (1984–1993, 1995–1998) та "Вашингтон Візардс" (2001—2003).

Провів 1251 гри в НБА, набираючи в середньому 30,1 очок, 6,2 підбирання, 5,3 передачі.

  • 2-разовий олімпійський чемпіон (1984, 1992)
  • 6-разовий чемпіон НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
  • 6-разовий MVP фіналу НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
  • 5-разовий MVP НБА (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)
  • 3-разовий MVP Матчу всіх зірок НБА (1988, 1996, 1998)
  • Новачок року (1985)
  • Найкращий захисник НБА (1988)
  • 12-разовий учасник матчу всіх зірок НБА

Хто такий Меджик Джонсон

Був гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс" (1979–1991, 1995–1996).

В НБА зіграв 1096 матчів, в яких в середньому набирав 19,5 очок, 7,2 підбирання, 11,2 передачі.

  • Олімпійський чемпіон (1992)
  • 5-разовий чемпіон НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988)
  • 3-разовий MVP фіналу НБА (1980, 1982, 1987)
  • 3-разовий MVP НБА (1987, 1989, 1990)
  • 12-разовий учасник матчу всіх зірок НБА
  • 2-разовий MVP матчу всіх зірок НБА (1990, 1992)

Додамо, що матч відбору до баскетбольного ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесено.

Нагадаємо, що Матч всіх зірок НБА завершився тріумфом команди Леброна Джеймса.

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