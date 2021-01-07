Вице-президент США Майк Пенс вернулся в здание Сената. При этом, перед єтим правоохранители потребовали, чтобы он покинул территорию Капитолия, где произошли массовые беспорядки.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сотрудники секретной службы Пенса оставались с ним в течение всего времени.

"Он никогда не покидал Капитолий. Он поддерживал регулярные контакты с руководством Палаты представителей и Сената, полиции, Министерством юстиции и Министерством обороны США, чтобы способствовать усилиям по обеспечению безопасности Капитолия и созыву Конгресса. Мы закончим народные дела", - сказал его пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что утверждение результатов выборов президента США продолжится в среду вечером в Вашингтоне. Конгресс готов продолжить процедуру.

Напомним, 6 января под зданием Капитолия в Вашингтоне прошли протесты сторонников Дональда Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие штурмовали здание Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Потом протестующие ворвались в зал заседаний Сената.

Беспорядки в Конгрессе США удалось прекратить. Полиция сообщила, что здание Капитолия находится в безопасности.