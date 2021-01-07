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Майк Пенс повернувся в будівлю Сенату

Автор: Даша Харченко

Віце-президент США Майк Пенс повернувся в будівлю Сенату. При цьому, правоохоронці вимагали, щоб він покинув територію Капітолію, де відбулись масові сутички.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що співробітники секретної служби Пенса залишалися з ним протягом усього часу.

"Він ніколи не залишав Капітолій. Він підтримував регулярні контакти з керівництвом Палати представників і Сенату, поліції, Міністерством юстиції та Міністерством оборони США, щоб сприяти зусиллям щодо забезпечення безпеки Капітолію і скликанню Конгресу. Ми закінчимо народні справи", - сказав його прес-секретар.

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Раніше повідомлялось, що затвердження результатів виборів президента США продовжиться в середу ввечері у Вашингтоні. Конгрес готовий продовжити процедуру.

Нагадаємо, 6 січня під будівлею Капітолію у Вашингтоні відбулися протести прихильників Дональда Трампа, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Протестувальники штурмували будівлю Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Потім протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату.

Заворушення в Конгресі США вдалося припинити. Поліція повідомила, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці.

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