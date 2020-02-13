Майк Блумберг сравнивал атаку Путина на Украину с аннексией Калифорнии Америкой, - WP

Майк Блумберг, филантроп, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка, который завил о своем желании баллотироваться на пост президента США, не так давно оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины и в частности аннексию Крыма, сравнивая события в Украины с аннексией Калифорнии Америкой. Об этом сообщает The Washington Post, передает РБК-Украина.

Так, колумнист издания Джош Рогин напоминает, что "еще в феврале 2015 года Майк Блумберг в своем комментарии в Институте Аспена назвал вторжение Путина в Украину, аннексию Крыма и враждебность к Западу не только вполне понятными, но и равнозначными действиям, которые США совершили за свою 200-летнюю историю".

"Если вы по-настоящему задумаетесь, что бы сделала Америка, если бы у нас была соседняя страна, где много людей в этой стране хотели бы быть американцами. Техас и Калифорния - вам это о чем-то говорит? Мы просто пошли и взяли их. Я не считаю, что Путин делает доброе дело, что это было разрешено. Но мы это сделали, это было 200 лет назад", - заявил Майк Блумберг.

В свою очередь, Washington Post акцентировала на разнице в этих двух событиях.

"Американская экспансия в 19-ом веке отвечала (к сожалению) международным нормам поведения того времени. И, наоборот, нападение России на Украину означал резкий отход от международного порядка, который остался нетронутым с конца Второй мировой войны", - говорится в публикации.

По мнению WP, склонность Блумберга к ложным аналогиям на этом не остановилась. Он также сравнил российский захват Крыма с завладением военной базой США в бухте Гуантанамо (Куба).

"А вы хотите теплый водный порт? Гуантанамо Бей Вам ни о чем не говорит? Где-нибудь. Мы его забрали", - сказал Майк Блумберг.

Впрочем, The Washington Post напомнила, что "военно-морская база США в бухте Гуантанамо была основана не в результате военного вторжения спецназа без опознавательных знаков, а согласно договору 1903 года с кубинским правительством".

Блумберг объяснил, что у Путина есть веские причины быть агрессивным в Европе, поскольку, по словам Блумберга, Запад спровоцировал его расширением НАТО.

"Одной из причин того, что Путин сделал так, как он сделал, - это продвижение НАТО вдоль российской границы", - сказал Блумберг.

Как пишет Washington Post, филантроп забыл указать "причину продвижения НАТО на восток, а именно то, что страны Восточной и Центральной Европы отчаянно хотели избежать российского контроля, который приводил к политическим, религиозным и экономическим репрессиям, и вспомнила другой совет Блумберга.

"Мы никогда не сможем остановить Иран относительно обретения статуса ядерной державы, если у нас не будет России "как союзника" , - добавил Блумберг.

Напомним, АР писало, что Блумберг не собирается разрешить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года.

9 ноября Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама. Внутрипартийные выборы Демпартии в штате Алабама запланировано на 3 марта 2020 года.

Хотя в марте прошлогогода американский миллиардер заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.