Экс-мэр Нью-Йорка собрался помешать Трампу переизбраться в 2020

Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Блумберг не будет принимать политических пожертвований

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года. Об этом заявил агентству Associated Press главный советник магната Говард Вольфсон.

По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом".

Кроме этого, советник сказал, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты - в том случае, если станет главой Белого дома.

"За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого", - подчеркнул Вольфсон.

По данным американских СМИ, издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем 54 млрд долларов.

Напомним, 9 ноября Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама. Внутрипартийные выборы Демпартии в штате Алабама запланированы на 3 марта 2020 года.

Хотя в марте этого года американский миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.