ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-мэр Нью-Йорка собрался помешать Трампу переизбраться в 2020

Новости » Политика     24.11.2019 - 12:31
Экс-мэр Нью-Йорка собрался помешать Трампу переизбраться в 2020
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Блумберг не будет принимать политических пожертвований

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года. Об этом заявил агентству Associated Press главный советник магната Говард Вольфсон.

По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом".

Кроме этого, советник сказал, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты - в том случае, если станет главой Белого дома.

"За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого", - подчеркнул Вольфсон.

По данным американских СМИ, издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем 54 млрд долларов.

Напомним, 9 ноября Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама. Внутрипартийные выборы Демпартии в штате Алабама запланированы на 3 марта 2020 года.

Хотя в марте этого года американский миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.

Адвокат Трампа заявил о компромате на семью Байденов На Аляске произошло мощное землетрясение
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь