В центре Киева полиция усилила меры безопасности из-за запланированных акций

Сегодня, 1 декабря в центре Киева запланировано проведение массовых акций. Из-за чего подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

В частности, анонсированные акции планируют провести и под административными зданиями органов государственной власти.

"Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, правоохранители, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, перед началом мероприятий в местах их проведения взрывотехники проверят территорию с целью выявления опасных и подозрительных предметов.

Кроме этого на фильтрационных пунктах полицейские будут проводить превентивные мероприятия и выборочно проверять вещи участников акции чтобы не допустить проноса в места скопления граждан предметов, которыми можно нанести повреждения другим.

Отмечено, что в обострение ситуации, правоохранители могут ограничить доступ граждан на отдельные территории.

Кроме того, в случае перемещения участников мероприятий, движение колонны будут сопровождать правоохранители, из-за чего возможно ограничение дорожного движения отдельными улицами в центре столицы.