Центр Киева могут перекрыть: список улиц
Фото: центр Киева могут перекрыть из-за массового мероприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве могут ограничить движение транспорта на центральных улицах. Ожидаются массовые мероприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Возможно ограничение движения транспорта в столице на:
- улице Крещатик;
- улице Михайловской;
- улице Шелковичной;
- улице Лютеранской;
- улице Круглоуниверситетской;
- улице Архитектора Городецкого;
- улице Заньковецкой;
- улице Садовой;
- улице Институтской;
- улице Липской.