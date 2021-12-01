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Центр Киева могут перекрыть: список улиц

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Киев, Среда 01 декабря 2021 08:23
Центр Киева могут перекрыть: список улиц Фото: центр Киева могут перекрыть из-за массового мероприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве могут ограничить движение транспорта на центральных улицах. Ожидаются массовые мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Возможно ограничение движения транспорта в столице на:

  • улице Крещатик;
  • улице Михайловской;
  • улице Шелковичной;
  • улице Лютеранской;
  • улице Круглоуниверситетской;
  • улице Архитектора Городецкого;
  • улице Заньковецкой;
  • улице Садовой;
  • улице Институтской;
  • улице Липской.

Центр Киева могут перекрыть: список улиц

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