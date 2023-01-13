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Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі може стати доленосним, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Майбутній саміт НАТО, який пройде у столиці Литви, може стати доленосним для всієї євроатлантичної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу перед парламентом Литви.

"Ми дуже очікуємо Вільнюський саміт НАТО, знаємо, що він може стати доленосним для нашої євроатлантичної спільноти. Зробимо все, щоб саміт таким і був, зробимо разом, бо історія - це завжди здобуток вільних", - сказав гарант.

Зеленський наголосив, що сьогодні, коли у Литві відзначають День Свободи, українці теж продовжують боротися за незалежність від російського агресора, як колись литовці. Він подякував литовській стороні за підтримку.

Варто зазначити, що саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11 та 12 липня

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу також заявив, що Україні для перемоги над РФ потрібні танки, санкції та спецтрибунал.

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