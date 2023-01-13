Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі може стати доленосним, - Зеленський

"Ми дуже очікуємо Вільнюський саміт НАТО, знаємо, що він може стати доленосним для нашої євроатлантичної спільноти. Зробимо все, щоб саміт таким і був, зробимо разом, бо історія - це завжди здобуток вільних", - сказав гарант.

Зеленський наголосив, що сьогодні, коли у Литві відзначають День Свободи, українці теж продовжують боротися за незалежність від російського агресора, як колись литовці. Він подякував литовській стороні за підтримку.

Варто зазначити, що саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11 та 12 липня

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу також заявив, що Україні для перемоги над РФ потрібні танки, санкції та спецтрибунал.

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