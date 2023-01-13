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Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может стать судьбоносным, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Предстоящий саммит НАТО, который пройдет в столице Литвы, может стать судьбоносным для всего евроатлантического сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время выступления перед парламентом Литвы.

"Мы очень ожидаем Вильнюсский саммит НАТО, знаем, что он может стать судьбоносным для нашего евроатлантического сообщества. Сделаем все, чтобы саммит таким и был, сделаем вместе, потому что история - это всегда достижение свободных", - сказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что сегодня, когда в Литве отмечают День Свободы, украинцы тоже продолжают бороться за независимость от российского агрессора, как когда-то литовцы. Он поблагодарил литовскую сторону за поддержку.

Стоит отметить, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11 и 12 июля.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего выступления также заявил, что Украине для победы над РФ нужны танки, санкции и спецтрибунал.

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