Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может стать судьбоносным, - Зеленский

"Мы очень ожидаем Вильнюсский саммит НАТО, знаем, что он может стать судьбоносным для нашего евроатлантического сообщества. Сделаем все, чтобы саммит таким и был, сделаем вместе, потому что история - это всегда достижение свободных", - сказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что сегодня, когда в Литве отмечают День Свободы, украинцы тоже продолжают бороться за независимость от российского агрессора, как когда-то литовцы. Он поблагодарил литовскую сторону за поддержку.

Стоит отметить, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11 и 12 июля.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего выступления также заявил, что Украине для победы над РФ нужны танки, санкции и спецтрибунал.

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