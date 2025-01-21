Будущий посол США в ООН пообещала поддерживать миссию Трампа для завершения войны в Украине
Кандидат на должность посла США в ООН Элиз Стефаник будет поддерживать миссию президента Дональда Трампа для завершения войны России против Украины. В частности, будет продвигать его концепцию "мир через силу".
Об этом Стефаник заявила во время слушания в Сенате США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Стефаник рассказала, как будет использовать свою роль в ООН в вопросе завершения войны в Украине.
"Мои усилия будут заключаться в поддержке миссии президента Трампа по решению этого вопроса и сдерживания России в долгосрочной перспективе", - сказала она.
По словам Стефаник, у нее "большой опыт сдерживания России, противодействия ей, в частности во время президентского срока Трампа, когда она голосовала за предоставление оборонной смертоносной помощи Украине".
"Я считаю, что мир через силу - это наше самое сильное сдерживание, и я очень горжусь тем, что во время первого срока президента Трампа он был единственным президентом, при котором Путин не вторгся в другую страну благодаря этому сильному лидерству, основанному на мире через силу", - отметила будущий посол США в ООН.
Отвечая на вопрос, как она собирается привлечь Россию к ответственности, Стефаник сказала, что будет работать с Советом национальной безопасности Белого дома и Кабинетом Трампа, "чтобы использовать эту позицию в ООН для поддержки его стратегии и предоставить ему максимальную гибкость, чтобы довести дело до решения".
Напомним, в ноябре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидата на должность постоянного представителя США в ООН. Им стала конгрессвумен Элиз Стефаник.
В частности, она стала одним из авторов законопроекта, предусматривающего санкции против финансового и энергетического секторов России и увеличение военной помощи США Украине перед вторжением РФ.
Но в то же время конгрессвумен голосовала против выделения Украине нового финансирования в размере 61 миллиарда долларов в этом году.
Она оправдала такое решение тем, что хоть и поддерживает идею военной помощи Украине, она не может выступать за предоставление дополнительных средств на нелетальную помощь в условиях кризиса на границе США и Мексики.
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