Майбутній канцлер Німеччини виступив проти України в ЄС під час війни

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує перспективу приєднання України до ЄС і НАТО. Але вважає, що це можливо лише після припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Мерц виступив проти вступу України як до НАТО, так і до ЄС, допоки країна перебуває в стані бойових дій.

"Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу", - заявив майбутній канцлер.

Він наголосив, що обіцянка приєднатися до Європейського союзу дійсна, як і перспектива приєднання до НАТО.