Будущий канцлер Германии выступил против Украины в ЕС во время войны

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает перспективу присоединения Украины к ЕС и НАТО. Но считает, что это возможно только после прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Мерц выступил против вступления Украины как в НАТО, так и в ЕС, пока страна находится в состоянии боевых действий.

"Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза", - заявил будущий канцлер.

Он подчеркнул, что обещание присоединиться к Европейскому союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.