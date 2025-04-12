Будущий канцлер Германии выступил против Украины в ЕС во время войны
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает перспективу присоединения Украины к ЕС и НАТО. Но считает, что это возможно только после прекращения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Мерц выступил против вступления Украины как в НАТО, так и в ЕС, пока страна находится в состоянии боевых действий.
"Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза", - заявил будущий канцлер.
Он подчеркнул, что обещание присоединиться к Европейскому союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.
"Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться", - пояснил он свое мнение.
Вступление Украины в НАТО и ЕС
Заметим, что вступление Украины в НАТО во время войны действительно маловероятно, из-за пятой статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.
Это означает, что вступление новой страны в НАТО во время активного конфликта может автоматически вовлечь Альянс в войну, что противоречит принципам коллективной безопасности. Поэтому, даже если Украина будет выполнять все технические и политические требования для членства, ее вступление в НАТО возможно только после завершения войны.
Что касается Европейского Союза, то война не является юридическим препятствием для вступления. ЕС не имеет правила, которое бы запрещало странам, находящимся в состоянии войны, стать членами.
Заметим также, что на днях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Украина полностью выполнила предыдущий шаг на пути вступления в ЕС.
Тем временем глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис недавно рассказал, когда Украина сможет стать членом ЕС.
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