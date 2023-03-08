Майбутнє ООН вирішується зараз в Україні, - Зеленський

Майбутнє Організації Об'єднаних Націй вирішується саме зараз в Україні, адже нині вона захищає цілі та принципи Статуту ООН.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Генеральним секретарем ООН у Києві, повідомляє РБК-Україна
"Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується те, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об’єднаних Націй", - наголосив Зеленський.
Крім того, президент подякував особисто Гутеррішу, його команді та всім в Організації Об’єднаних Націй, хто розуміє необхідність захисту загальнолюдських цінностей і міжнародного порядку. Зеленський відзначив нещодавнє схвалення переважною більшістю держав - членів Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні", запропонованої Україною та країнами-партнерами.
"Я вдячний Антоніу Гутеррішу за чітке засудження російської агресії як грубого порушення Статуту ООН. Висловив сьогодні сподівання, що особисте лідерство пана Генсекретаря допоможе реалізувати нашу резолюцію – такий мандат від Генеральної Асамблеї ООН фактично вже є", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з генсеком ООН.
Під час зустрічі Україна та ООН погодилися, що продовження ініціативи щодо експорту зерна критично важливе для світу.
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