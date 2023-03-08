Майбутнє ООН вирішується зараз в Україні, - Зеленський

"Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується те, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об’єднаних Націй", - наголосив Зеленський.

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Крім того, президент подякував особисто Гутеррішу, його команді та всім в Організації Об’єднаних Націй, хто розуміє необхідність захисту загальнолюдських цінностей і міжнародного порядку. Зеленський відзначив нещодавнє схвалення переважною більшістю держав - членів Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні", запропонованої Україною та країнами-партнерами.

"Я вдячний Антоніу Гутеррішу за чітке засудження російської агресії як грубого порушення Статуту ООН. Висловив сьогодні сподівання, що особисте лідерство пана Генсекретаря допоможе реалізувати нашу резолюцію – такий мандат від Генеральної Асамблеї ООН фактично вже є", - додав він.