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Майбутнє ООН вирішується зараз в Україні, - Зеленський

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Майбутнє Організації Об'єднаних Націй вирішується саме зараз в Україні, адже нині вона захищає цілі та принципи Статуту ООН.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Генеральним секретарем ООН у Києві, повідомляє РБК-Україна

"Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується те, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об’єднаних Націй", - наголосив Зеленський.

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Крім того, президент подякував особисто Гутеррішу, його команді та всім в Організації Об’єднаних Націй, хто розуміє необхідність захисту загальнолюдських цінностей і міжнародного порядку. Зеленський відзначив нещодавнє схвалення переважною більшістю держав - членів Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй резолюції "Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні", запропонованої Україною та країнами-партнерами.

"Я вдячний Антоніу Гутеррішу за чітке засудження російської агресії як грубого порушення Статуту ООН. Висловив сьогодні сподівання, що особисте лідерство пана Генсекретаря допоможе реалізувати нашу резолюцію – такий мандат від Генеральної Асамблеї ООН фактично вже є", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з генсеком ООН.

Під час зустрічі Україна та ООН погодилися, що продовження ініціативи щодо експорту зерна критично важливе для світу.

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