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Зеленський зустрівся з генсеком ООН (відео)

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Київ, Середа 08 березня 2023 15:42
Зеленський зустрівся з генсеком ООН (відео) Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерреш (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час його візиту до Києва у середу, 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Радий вітати сьогодні в Києві - уже втретє від початку повномасштабної російської агресії - генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша та делегацію ООН", - написав Зеленський.

Він підкреслив важливість проведення дискусій у Києві про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН - тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до столиці України з офіційним візитом 8 березня. Це вже третій візит Антоніу Гутерреша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Очікується, що головною темою переговорів генсека ООН та президента України Володимира Зеленського стане продовження "зернової угоди".

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Володимир Зеленський ООН
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