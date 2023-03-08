Зеленський зустрівся з генсеком ООН (відео)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем під час його візиту до Києва у середу, 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Він підкреслив важливість проведення дискусій у Києві про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН - тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі.

"Радий вітати сьогодні в Києві - уже втретє від початку повномасштабної російської агресії - генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша та делегацію ООН", - написав Зеленський.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до столиці України з офіційним візитом 8 березня. Це вже третій візит Антоніу Гутерреша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Очікується, що головною темою переговорів генсека ООН та президента України Володимира Зеленського стане продовження "зернової угоди".

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