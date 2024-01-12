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Майбутнє настало. В ЗСУ показали застосування наземного дрона проти росіян

Фото: в ЗСУ показали застосування наземного дрона проти росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові продемонстрували роботу наземного дрона, який застосували проти позиції російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 5-ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Фантастичне майбутнє  вже настало. Те, про що ми читали в книжках та захопливо дивились в фільмах, втілюється в новітніх розробках наших винахідників і допомагає нашим бійцям на полі бою", - написала пресслужба бригади. 

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази

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