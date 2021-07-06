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В Майами до сих пор разбирают завалы дома. Число жертв продолжает расти

Автор: Сергей Пышкин

Число жертв в результате обрушение здания 24 июня в Майами продолжает расти. Сейчас известно о 32 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP news.

Сейчас 113 человек числятся пропавшими без вести.

Согласно заявлению официальных лиц, было обнаружено еще четыре жертвы среди обломков разрушенного здания. Из-за непогоды и тропической бури Эльзы спасателям пришлось завершить поиски на два часа раньше. Порывистый ветер несколько затрудняет перемещение обломков здания с помощью кранов.

"Активные поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, и эти команды продолжают работать в чрезвычайно неблагоприятных и сложных условиях", - отметила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кофе.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о обрушение дома в Майами и спасательные операции на месте событий 24 июня.

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МайамиобвалЖертвыпогибшие