У Маямі досі розбирають завали будинку. Кількість жертв продовжує рости

Кількість жертв внаслідок обвалення будівлі 24 червня в Маямі продовжує рости. Наразі відомо про 32 загиблі особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP news.
Наразі 113 осіб вважаються зниклими безвісти.
Відповідно до заяви офіційних осіб, було виявлено ще чотири жертви серед уламків зруйнованої будівлі. Через негоду й тропічну бурю Ельзу рятувальникам довелося завершити пошуки на дві години раніше. Поривистий вітер дещо ускладнює переміщення уламків будівлі за допомогою кранів.
"Активні пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч, і ці команди продовжують працювати в надзвичайно несприятливих і складних умовах", - відзначила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про обвалення будинку в Маямі та рятувальні операції на місці подій 24 червня.