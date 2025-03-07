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Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ для України до своїх супутникових знімків через "адміністративний запит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів Америки (США) на надання Україні розвідувальних даних. Рішення адміністрації голови Білого дому Дональда Трампа стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Також про закриття доступу до супутникової розвідки заявила кіберспільнота "Кіберборошно", але не уточнила, про який саме сервіс йде мова. Водночас заявила в коментарях про відкликання доступу до основного сервісу Maxar Technologies. 

Maxar Technologies

Maxar Technologies відігравала важливу у підтримці України, надаючи високоякісні супутникові знімки, які допомагали відстежувати переміщення російських військ, фіксувати руйнування та документувати воєнні злочини країни-терориста. Завдяки їхнім супутникам було зафіксовано скупчення військової техніки на кордоні ще до вторгнення, а також наслідки атак, наприклад, у Бучі та Маріуполі. 

У 2023-му Maxar Technologies показала села в Донецькій області після місяців обстрілів російських військ

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