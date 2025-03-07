Maxar отключил Украине доступ к своим спутниковым снимкам, - СМИ

Отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов Америки (США) на предоставление Украине разведывательных данных. Решение администрации главы Белого дома Дональда Трампа касается как правительственных пользователей, так и частных.

Также о закрытии доступа к спутниковой разведке заявило киберсообщество "Киберборошно", но не уточнило, о каком именно сервисе идет речь. В то же время заявила в комментариях об отзыве доступа к основному сервису Maxar Technologies.

Maxar Technologies

Maxar Technologies играла важную роль в поддержке Украины, предоставляя высококачественные спутниковые снимки, которые помогали отслеживать перемещение российских войск, фиксировать разрушения и документировать военные преступления страны-террориста. Благодаря их спутникам было зафиксировано скопление военной техники на границе еще до вторжения, а также последствия атак, например, в Буче и Мариуполе.

В 2023-м Maxar Technologies показала села в Донецкой области после месяцев обстрелов российских войск.