Мав стати "заступником міністра" в Криму. Агента РФ засудили до 15 років тюрми

"Після звільнення у 2020 році він переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербувала ФСБ. За місяць до початку повномасштабного вторгнення він повернувся до Києва для виконання ворожих завдань" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зрадник збирав для РФ інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київської області.

"Крім цього, агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Для пошуку "потрібних зв’язків" залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації", - розповіли в СБУ.

Російська спецслужба обіцяла йому, що після виконання всіх завдань його призначать "заступником Міністра охорони здоров’я" окупаційної адміністрації в Криму. Чоловіка затримали у травні минулого року, а суд визнав його винним у державній зраді. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.