Чоловік здавав позиції ЗСУ, сподіваючись отримати за це автомобіль. Його засудили до 13 років
Мешканець Сєвєродонецька (Луганська область) здавав позиції ЗСУ і сподівався отримати за це автомобіль. Правоохоронці його затримали та засудили до 13 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.
"За вказівками агресора він здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворога цікавили точні координати позицій українських військ в районі Сєвєродонецька. Надалі окупанти використовували цю інформацію для прицільних ракетних ударів по військових об’єктах ЗСУ.
"За таку "співпрацю" загарбники обіцяли своєму агенту автомобіль, який вони викрали у місцевого жителя. Втім, отримати автівку зловмиснику так і не вдалось. Співробітники СБУ та військові затримали ворожого поплічника", - пояснили в СБУ.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років.
Нагадаємо, що житель Новорайська (Херсонська область) співпрацював з окупантами та став "очільником" села. Правоохоронці його затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.
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