Чоловік здавав позиції ЗСУ, сподіваючись отримати за це автомобіль. Його засудили до 13 років

Фото: Чоловіка засудили за співпрацю з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мешканець Сєвєродонецька (Луганська область) здавав позиції ЗСУ і сподівався отримати за це автомобіль. Правоохоронці його затримали та засудили до 13 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.