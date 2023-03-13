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Должен стать "заместителем министра" в Крыму. Агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева сотрудничал с оккупантами и собирал информацию о военнослужащих ВСУ. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"После увольнения в 2020 году он переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовала ФСБ. За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения враждебных задач" - говорится в сообщении.

Отмечается, что предатель собирал для РФ информацию о военнослужащих ВСУ, находившихся на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах в Киевской области.

"Кроме этого агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их последующей вербовки в агентурный аппарат ФСБ. Для поиска "нужных связей" привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации", - рассказали в СБУ.

Российская спецслужба обещала ему, что после выполнения всех задач его назначат "заместителем Министра здравоохранения" оккупационной администрации в Крыму. Мужчину задержали в мае прошлого года, а суд признал его виновным в государственной измене. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

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Напомним, что житель Новорайска (Херсонская область) сотрудничал с оккупантами и стал "руководителем" села. Правоохранители его задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Житель Северодонецка (Луганская область) сдавал позиции ВСУ и надеялся получить за это автомобиль. Правоохранители его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.

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