МАУ запускает новый рейс из Киева на Шри-Ланку

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает чартерные рейсы из Киева на Шри-Ланку. Первый полет запланирован на 28 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Рейсы в Матталу будут выполняться с 28 декабря 2020 года до 10 марта 2021 года из Международного аэропорта "Борисполь" (Киев), - говорится в сообщении.

Напомним, для посещения Шри-Ланки необходимо оформить визу через сайт миграционной службы. Для регистрации на рейс необходимо будет предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия на Шри-Ланку.

Кроме того, ирландский лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

Добавим, что впервые между Киевом и столицей Северной Македонии Скопье запускается прямое авиасообщение. Украинская авиакомпания Windrose начала полеты на 6 декабря.

Ранее сообщалось, что МАУ с 28 марта следующего года возобновляет международные рейсы по 43 маршрутам. В частности, из Херсона, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья.