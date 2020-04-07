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Финляндия не будет организовывать вывоз трудовых мигрантов из Украины, - посольство

Новости » Общество     07.04.2020 - 05:41
Финляндия не будет организовывать вывоз трудовых мигрантов из Украины, - посольство
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Информацию о возможной организации чартеров из Финляндии опровергает посольство в Киеве

Информация об организации чартерных рейсов из Финляндии для трудовых мигрантов из Украины является неподтвержденной. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает посольство Финляндии в Киеве.

В частности, посольство опровергает сообщения отдельных СМИ о якобы организации таких рейсов для украинцев, которые не могли покинуть Финляндию в связи с карантином и закрытием границ.

"Эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами. Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью осуществления путешествий в Финляндию", - отметили в посольстве.

Напомним, с 7 апреля Кабмин закрыл еще несколько десятков пунктов пропуска на государственной границе. Так, временно будут закрытыми 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение. Открытыми остаются только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины только собственным автотранспортом.

В первый день усиленного карантина полиция составила почти 200 админпротоколов В Кабмине назвали категории украинцев, которых разрешено перевозить в транспорте
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