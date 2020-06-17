МАУ закрила продаж квитків на більшість міжнародних рейсів

Фото: літак МАУ (wikimedia by Julian Herzog)

Продаж квитків закрита до 1 серпня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня. Однак у червні компанія виконає кілька окремих рейсів.

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

Наголошується, що таке рішення було прийнято для того, щоб "запобігти невиправдані очікування пасажирів і скасування незавантажених рейсів".

Крім того, авіакомпанія після відкриття міжнародного авіасполучення з Україною 15 червня 2020 року дотримується політики виваженого рестарту рейсів.

У червні компанія продовжить виконувати евакуаційні рейси і окремі рейси з регулярної програми. Зокрема, планує здійснити рейси за наступними напрямками:

18 червня: Лондон (Хітроу) - Київ (евакуаційний);

19 червня: Київ - Херсон, Київ - Одеса;

20 червня: Київ - Бангкок;

21 червня: Бангкок - Київ (евакуаційний), Херсон - Київ, Одеса - Київ, Київ - Стамбул - Київ;

22 червня: Київ - Нью-Йорк - Київ (евакуаційний);

23 червня: Київ - Амстердам - Київ;

24 червня: Київ - Майамі, Київ - Париж;

25 червня: Маямі - Київ (евакуаційний);

26 червня: Київ - Стамбул - Київ, Київ - Афіни - Київ, Київ - Одеса, Київ - Львів, Київ - Херсон;

28 червня: Київ - Стамбул - Київ, Дубай - Київ;

29 червня: Київ - Тель-Авів - Київ, Херсон - Київ, Одеса - Київ, Львів - Київ

30 червня: Київ - Амстердам - Київ

Нагадаємо, Польща обмежила міжнародне авіасполучення, у тому числі з Україною.

Крім того, лоукостер Wizz Air скасував сім рейсів, включаючи Польщу.

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Автор: РБК-Україна