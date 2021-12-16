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МАУ сократила рейсы в Италию из-за новых ограничений: что делать с билетами

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 17:53
МАУ сократила рейсы в Италию из-за новых ограничений: что делать с билетами Фото: МАУ из-за новых ограничений сократила рейсы в Италию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила количество рейсов в Италию из-за усиления карантинных ограничений для украинцев. Перевозчик объяснил, что делать с уже купленными билетами.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МАУ.

В авиакомпании отметили, что сокращается количество рейсов в Рим и Милан. Ограничения будут действовать в период с января по февраль 2022 года.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика по ссылке.

Пассажирам, которые уже купили билеты в Италию, но не имеют вида на жительство или существенных причин для въезда в страну, МАУ предлагает изменить маршрут путешествия на любые рейсы авиакомпании и внутренний код-шеринг, выполняемые с 16 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу обслуживания в оригинальном билете. Кроме того, перевозчик готов предложить клиентам следующие варианты:

  • заменить дату полета на рейсы МАУ в Рим или Милан, выполняемые с 01 февраля 2021 года, без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе бронирования в течение срока действия билета;
  • обменять билет на промокод;
  • оформить полный или частичный возврат денежных средств.

Напомним, с 16 декабря Италия ввела ограничения на въезд для украинцев, включая полностью вакцинированных от коронавируса. Исключение составляют только те граждане Украины, которые имеют вид на жительство, приезжают в страну для учебы, работы, лечения или посещения родственников. Ограничения будут действовать до 31 января следующего года.

Отметим, с 15 декабря для въезда в Польшу действуют новые условия. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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