МАУ скоротила рейси до Італії через нові обмеження: що робити з квитками
Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" скоротила кількість рейсів до Італії через посилення карантинних обмежень для українців. Перевізник пояснив, що робити з уже купленими квитками.
Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі МАУ.
В авіакомпанії відзначили, що скорочується кількість рейсів в Рим і Мілан. Обмеження діятимуть у період з січня по лютий 2022 року.
З оновленим розкладом можна ознайомитися на сайті авіаперевізника за посиланням.
Пасажирам, які вже купили квитки в Італію, але не мають посвідки на проживання або істотних причин для в'їзду в країну, МАУ пропонує змінити маршрут подорожі на будь-які рейси авіакомпанії і внутрішній код-шерінг, що виконуються з 16 грудня 2021 по 28 Лютого 2022 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом обслуговування в оригінальному квитку. Крім того, перевізник готовий запропонувати клієнтам наступні варіанти:
- замінити дату польоту на рейси МАУ в Рим або Мілан, що виконуються з 01 лютого 2021 року, без оплати штрафу і доплати за тарифом в оригінальному класі бронювання протягом терміну дії квитка;
- обміняти квиток на промокод;
- оформити повне або часткове повернення грошових коштів.
Нагадаємо, з 16 грудня Італія ввела обмеження на в'їзд для українців, включаючи повністю вакцинованих від коронавірусу. Виняток становлять тільки ті громадяни України, які мають посвідку на проживання, приїжджають в країну для навчання, роботи, лікування або відвідування родичів. Обмеження діятимуть до 31 січня наступного року.
Зазначимо, з 15 грудня для в'їзду до Польщі діють нові умови. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.