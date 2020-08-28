МАУ отменяет ряд рейсов: список

В связи с запретом на въезд в Украину иностранцам авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов. В сумме общего текущего пассажиропотока процент перевезенных иностранцев составляет примерно 60%.
Об этом сообщили в пресс-службе МАУ.
С 14 сентября компания полностью отменяет следующие рейсы:
Сократят частоты по следующим маршрутам:
Решение по плану полетов на ближайшие две недели примут после публикации всех необходимых решений органов государственной власти.
Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.
Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.