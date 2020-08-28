МАУ скасовує низку рейсів: список

У зв'язку з забороною на в'їзд в Україну іноземцям авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує низку рейсів. У сумі загального поточного пасажиропотоку процент перевезених іноземців становить приблизно 60%.

Про це повідомили у прес-службі МАУ.

З 14 вересня компанія повністю скасовує такі рейси:

Київ - Запоріжжя (OZH) - Київ;

Київ - Мадрид (MAD) - Київ;

Київ - Барселона (BCN) - Київ;

Київ - Афіни (ATH) - Київ (окрім двох рейсів);

Київ - Женева (GVA) - Київ;

Київ - Делі (DEL) - Київ;

Київ - Берлін (TXL) - Київ;

Київ - Кишинів (KIV) - Київ;

Київ - Херсон (KHE) - Київ (з 20 вересня).

Скоротять частоти за такими маршрутами:

Київ - Одеса (ODS) - Київ;

Київ - Париж (CDG) - Київ;

Київ - Дюссельдорф (DUS) - Київ;

Київ - Брюссель (BRU) - Київ;

Київ - Дубай (DXB) - Київ;

Київ - Стамбул (IST) - Київ;

Київ - Тель-Авів (TLV) - Київ.

Рішення щодо плану польотів на найближчі два тижні приймуть після публікації усіх необхідних рішень органів державної влади.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня.

Також Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.