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МАУ отменяет ряд авиарейсов в Европу

Среда 19 августа 2020 14:52
МАУ отменяет ряд авиарейсов в Европу
Фото: самолеты в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Львов, Херсон и Одесса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновила программу полетов на начало осени. Так, авиакомпания приняла решение отменить ряд авиарейсов в Европу и внести изменения во внутренние маршруты.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

"В связи с продлением карантинных ограничений, МАУ в сентябре отменяет рейсы в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси, Ларнаку, Франкфурт, Вену и Варшаву", - говорится в сообщении.

Кроме того, внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Львов, Херсон и Одесса.

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев-Амстердам, Киев-Лондон, Киев-Париж, Киев-Ницца, Киев-Милан, Киев-Дубай, Киев-Каир, Киев-Мюнхен, Киев-Баку, Киев-Стамбул, Одесса-Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель-Авив, Киев-Ереван, Киев-Мадрид.

Напомним, МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца августа.

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