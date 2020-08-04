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МАУ внесла коррективы в рейсы на август

Киев, Вторник 04 августа 2020 21:07
МАУ внесла коррективы в рейсы на август
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)
Автор: Максим Зайченко

Решение принято из-за продолжения некоторых ограничений и нестабильного спроса

Авиакомпания МАУ отменила международные рейсы по десяти направлениям до конца августа из-за продления запретов на въезд в определенные страны. Вносятся коррективы в некоторые рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Изменения частот курсирования рейсов состоятся на следующих маршрутах:

  • Киев - Лондон (LGW) - Киев - из-за нестабильного спроса на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа.
  • Киев - Ницца (NCE) - Киев - оборотные рейсы каждую субботу.
  • Киев - Торонто (YYZ) - Киев - планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа.
  • Киев - Милан (MXP) - Киев - оборотные рейсы еженедельно.
  • Киев - Неаполь (NAP) - Киев - оборотные рейсы каждую субботу.
  • Киев - Дубай (DXB) - Киев - по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27.08.2020 г.
  • Киев - Стамбул (IST) - Киев - каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 5 августа и дополнительно по пятницам в период 07-28.08.2020 г.
  • Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев - четверг, каждую субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник.
  • Киев - Мадрид (MAD) - Киев - по пятницам в период 07-28.08.2020 г. И с дополнительной частотой 31 августа.

Все остальные маршруты остаются без изменений.

Напомним, в конце июля МАУ отменила часть запланированных на август международных рейсов.

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