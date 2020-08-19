МАУ скасовує низку авіарейсів в Європу

Фото: літаки в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

Внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками Львів, Херсон і Одеса

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" оновила програму польотів на початок осені. Так, авіакомпанія прийняла рішення скасувати низку авіарейсів в Європу і внести зміни у внутрішні маршрути.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

"У зв'язку з продовженням карантинних обмежень, МАУ у вересні скасовує рейси до Венеції, Стокгольм, Копенгаген, Гельсінкі, Неаполь, Цюріх, Будапешт, Тбілісі, Ларнаки, Франкфурт, Відень і Варшаву", - йдеться в повідомленні.

Крім того, внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками Львів, Херсон і Одеса.

З 3 вересня з Києва до Львова рейси виконуватимуться щопонеділка, щочетверга і щоп'ятниці. Зі Львова в Київ будуть виконуватися рейси щовівторка, щоп'ятниці і щонеділі.

З 4 вересня з Києва до Херсона рейси виконуватимуться щоп'ятниці і щонеділі. З Херсона до Києва щопонеділка і щосуботи.

Починаючи з 2 вересня з Києва до Одеси рейси будуть виконуватися щодня, крім вівторка. З Одеси до Києва можна буде дістатися щодня, крім середи.

Міжнародні рейси МАУ планує здійснювати за такими напрямками: Київ-Амстердам, Київ-Лондон, Київ-Париж, Київ-Гарний, Київ-Мілан, Київ-Дубай, Київ-Каїр, Київ-Мюнхен, Київ-Баку, Київ-Стамбул, Одеса-Стамбул, Київ - Тель-Авів, Одеса - Тель-Авів, Київ-Єреван, Київ-Мадрид.

Нагадаємо, МАУ скасувала міжнародні рейси за десятьма напрямами до кінця серпня.