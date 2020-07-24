МАУ отменила часть запланированных на август международных рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила часть рейсов, назначенных на август. Рейсы по шести направлениям не будут выполняться до 15 августа.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ.

Так, авиакомпания полностью отменила до 15 августа международные рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV).

МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период в связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан третьих стран еще на две недели.

Кроме того, МАУ анонсирует уменьшение количества вылетов по маршрутам:

Киев - Ницца ( NCE ) - Киев (оборотный рейс в субботу);

) - Киев (оборотный рейс в субботу); Киев - Рим ( FCO) - Киев (оборотный рейс в субботу);

- Киев (оборотный рейс в субботу); Киев - Милан ( MXP ) - Киев (оборотный рейс еженедельно);

) - Киев (оборотный рейс еженедельно); Киев - Неаполь ( NAP ) - Киев (оборотный рейс в субботу);

) - Киев (оборотный рейс в субботу); Киев - Мюнхен ( MUC ) - Киев (оборотный рейс еженедельно по понедельникам);

) - Киев (оборотный рейс еженедельно по понедельникам); Киев - Мадрид ( MAD ) - Киев (еженедельный оборотный рейс по пятницам);

) - Киев (еженедельный оборотный рейс по пятницам); Киев - Барселона (BCN) - Киев (оборотный рейс по субботам).

Также авиакомпания будет осуществлять внутренние перелеты по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

Напомним, недавно свои границы для украинцев открыли еще 13 стран; украинцы могут попасть в Болгарию, Мальдивы и ОАЭ.

Кроме того, список стран, при возврате из которых не нужна самоизоляция, обновило Министерство здравоохранения; перечень "безопасных" пополнился 9 государствами.